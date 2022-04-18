لبنان

ميقاتي إلى السعودية لأداء العمرة

Lebanon 24
18-04-2022 | 22:48
A-
A+
Doc-P-943631-637859442828390342.jpeg
Doc-P-943631-637859442828390342.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من المقرر ان يقوم رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بزيارة الى المملكة العرببة السعودية لاداء العمرة.
ونقلت " نداء الوطن" عن مصادر ميقاتي انه بصدد زيارة السعودية لأداء العمرة الاسبوع المقبل ولا مواعيد مسبقة.
وقالت المصادر انه منذ الاتصال الذي حصل مع ولي العهد تم التأسيس لمرحلة جديدة من العلاقات بمسعى فرنسي عبر رئيس حكومة لبنان، ثم بدأت التراكمات التي عملت الكويت على تذليلها من خلال زيارة وزير خارجيتها. وتتابع المصادر قولها ان لا اشكالية بين السعودية وميقاتي كشخص يؤكد دائماً على استحالة الخروج من العمق العربي ،وتتابع قولها: خلافاً لرغبة البعض فقد تمت اعادة رسم العلاقة بين السعودية ولبنان لتؤكد ان السفير السعودي وليد البخاري سيزور رئيس الحكومة خلال الايام المقبلة، بعد ان يكون زار رئيس مجلس النواب نبيه بري .
وكتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن" ان ما يهم المملكة هو مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية واستحقاق رئاسة الحكومة ومن بعده رئاسة الجمهورية. انكفأت المملكة عن لعب دور المبادر وهي تنتظرالمبادرات لتبني عليها وهذا سيكون حالها مع الاستحقاقين الأهم. واذا كانت عودتها تمت بقوة دفع فرنسية فقوة الدفع ذاتها كفيلة بتأمين تسوية تتشارك واياها في بلورتها. المطلعون على اجواء المملكة تجاه لبنان يجزمون ان سياستها الحالية ستختلف عما كانت عليه في الماضي ولن تولي اهتماماً لأي صيغة يتم الاتفاق عليها من دونها، وهذا انما يصب في سياق سياسة اللامبالاة الجديدة التي تنتهجها. عين السعودية اذاً على مرحلة ما بعد الانتخابات وهي وان كانت عادت ديبلوماسياً لكن عودتها للعب دورها السياسي المعتاد معلق على الدور الفرنسي المرتقب بعد انتخابات الرئاسة الفرنسية مباشرة. حينها سيكون للرئيس المنتخب لولاية جديدة تأثيره الاكبر في المنطقة وعلى مستوى لبنان.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2022-04-19
03:52 | 2022-04-19
03:47 | 2022-04-19
03:26 | 2022-04-19
03:23 | 2022-04-19
03:15 | 2022-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website