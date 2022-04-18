"حزب الله" يبلغ سعد والبزري رسمياً التصويت لعازار في جزين والزعتري في صيدا

كتب محمد دهشة في" نداء الوطن": حفلت حركة المرشحين بجملة تطورات إبرزها ابلاغ «حزب الله» المُرشحَيْن في دائرة صيدا – جزين الانتخابية النائب الدكتور أسامة سعد والدكتور عبد الرحمن البزري خلال جولة قام بها وفد من الحزب برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر، تبني حركة «امل» و»حزب الله» رسمياً التزامها خيار لائحة «الاعتدال قوتنا» وتضم تحالف النائب ابراهيم عازار ونبيل الزعتري، ما يعني صب الاصوات الشيعية في صيدا وجزين لصالحهما، ما يجعل المعركة اكثر صعوبة وتعقيداً مع باقي المرشحين. - الرسالة التي بعث بها عازار الى البزري وحملت عتباً كبيراً على مواقفه الاخيرة تجاه جزين خلال مقابلة تلفزيونية له، قائلاً: «ان من سمعكم إعتقد بأن عدواً غاشماً هب لمحاصرة صيدا وإحتلالها. فأعلنتم النفير العام والجهاد، وانتم تدركون جيداً ماذا تعني صيدا الحبيبة لي شخصياً ولخطنا السياسي والوطني منذ ما قبل الإستقلال وحتى يومنا هذا... وإذا كان المقصود إثارة العصبية الصيداوية للإستغلال الإنتخابي... فليس هكذا تكتسب ثقة الناس يا صديقي».وفيما اتفق عازار مع الزعتري على اعلان لائحة «الاعتدال قوتنا» التي تضمهما معاً الى جانب جوزيف سكاف، الاسبوع المقبل في مدينة صيدا أولاً ثم في مدينة جزين في الايام التي تليه، أعلنت في صيدا، لائحة «قادرين» وتضم ناشطين من مجموعة «صيدا تنتفض» وحركة «مواطنون ومواطنات في دولة» وهم: اسماعيل حفوضة وأحمد العاصي وايلي ابو طاس واميليو مطر خلال مؤتمر صحافي عقد من ساحة «ايليا» في صيدا، التي شكلت منبراً للانتفاضة الشعبية وملتقى للثوار، بحضور عدد من الناشطين في صيدا وجزين.