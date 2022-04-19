إليكم آخر التفاصيل عن جريمة المروج المروّعة!

قال نقيب الصيادلة جو سلوم "دعينا إلى إقفال كامل للصيدليات اليوم حداداً على الزميلة الضحية ليلى رزق لرفع الصوت ورفضاً للجريمة وندعو لحماية جميع الصيادلة ولن نقبل أن يكون الشعب اللبناني ضحية".

وتابع في حديث لـ"صوت كل لبنان" أن هناك تطورات جديدة بما خص ملابسات جريمة المروج ولكن لا يمكننا الإفصاح عنها بحكم سرية التحقيق ولكن الجريمة المروعة جديدة بالشكل والأسلوب ويجب التشدد بضبط الحدود ومراقبة الأشخاص غير اللبنانيين.

وكانت قد هزت جريمة بشعة المتن ولبنان أمس، حيث عُثر على الصيدلانية ليلى رزق مقتولة داخل صيدلية المروج في المتن والصندوق فارغ من الاموال.

وعلى الفور حضرت القوى الامنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.

وعن تفاصيل الجريمة، سبق وكشف نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم لـ"الجمهورية" أنّ "الضحيّة ذبحت حوالى الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس داخل صيدليتها»، مؤكّداً حصول "عمليّة السرقة"، ومفضّلاً انتظار "التحقيقات للكشف عن ملابسات الجريمة".