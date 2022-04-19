لبنان

إشكال وإطلاق نار وجرحى في الزاهرية... هذا ما حصل ليلاً

Lebanon 24
19-04-2022 | 00:57
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وقع اشكال فردي ليلا في محلة الزاهرية - طرابلس بين كل من المدعو "م.ف" و المدعو "ر.ع"، ليتدخل المدعو "ي.ش" لصالح الاول ويطلق النار من مسدس حربي في الهواء ويفر بعدها على متن دراجة نارية، ليقوم "ر.ع" بتعقبه ويطلق النار بإتجاهه من مسدس حربي مما الى اصابته بقدمه وفرار مطلق النار الى جهه مجهولة، وذلك وفق مندوبة "لبنان 24".

وتم نقل المصاب الى المستشفى للعلاج وقد وصفت حالته بالمستقرة .

وقد عرف ان سبب الاشكال ناتج عن خلفيات استفزازية.
 
 
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