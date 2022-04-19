لبنان

الانتخابات النيابية: بين تأكيد حصولها والمخاوف من تطورات فلسطينية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-04-2022 | 01:15
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تقول مصادر مطلعة "إن بعض القوى السياسية في لبنان سمع تأكيدات جدية من بعض المسؤولين الاوروبيين بأن الانتخابات النيابية  ستجري في موعدها، وانها لا تزال تعتبر خطا احمر لدى المجتمع الدولي بالرغم من كل انشغالاته في المرحلة السابقة".

وتقول المصادر "إن كل ما يحكى في الكواليس عن تطيير الانتخابات ليس واقعيا، وان الدول المهتمة بلبنان ستسعى جهدها لتذليل كل العقبات، وبالتالي فإن تأجيل الانتخابات لن يحصل الا في حال حصول حدث كبير لا تبدو مؤشراته حاصلة".

في المقابل ابدى مرجع سياسي لبناني تخوفه "من الاحاديث التي تطلق من هنا وهناك حول تطورات الاوضاع الميدانية في فلسطين وتحديدا في غزة وامكان ان يكون لحلفاء حركة حماس في الاقليم دور ومساهمة في اي معركة عسكرية تحصل".

ويقول المرجع "ان الخوف الجدي هو من انخراط حزب الله بشكل او بآخر بأي صراع يحصل في فلسطين قبيل الانتخابات النيابية المقبلة، لان ذلك سيؤدي بشكل جدي الى تدهور الاوضاع الامنية في لبنان في لحظة بالغة الحساسية من تاريخ البلد".

المصدر: لبنان 24

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