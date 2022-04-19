لبنان

حشد الزامي لاخفاء المقاطعة ومنعا للاحراج

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-04-2022 | 01:30
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تبيّن ان وزراء ونواب وقياديين، وحتى موظفين تابعين لتيار سلطوي ، باتوا يحضرون بإنتظام كل المناسبات الدينية والسياسية التي تشارك فيها شخصية سياسية رفيعة.

وعُلم ان قيادة هذا التيار السياسي، تعمد بالتنسيق مع إحدى الرئاسات  الى حشد هؤلاء الحزبيين والقياديين والإداريين والأمنيين وحتى القضاة التابعين سياسياً لهم، بهدف إخفاء مقاطعة عدد كبير من الشخصيات السياسية والوزراء والنواب للإحتفالات التي تتواجد  فيها هذه الشخصية الرفيعة".

كما عُلم  المسؤول أن هذه الخطوة  تهدف ايضا لمنع تكرار  البلبلة والاحراج الذي واجه شخصية سياسية رفيعة في مناسبة دينية اخيرا.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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