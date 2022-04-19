لبنان

ملف أساسي مُؤجّل: ما هو؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-04-2022 | 03:15
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قالت مصادر سياسيّة وازنة إنّ "أي حديثٍ عن رئاسة الجمهورية قبل الانتخابات هو محضُ كلام ولا يمكن لأي جهة أن تناقش الموضوع لأنه ما زال بعيداً".

ولفتت المصادر إلى أن التّسوية قد تقود نحو أطرافٍ أخرى غير تلك التي يتردّد اسمها بشكل مستمر، مضيفة: "عودة الخليج إلى لبنان مقدّمة لتسوية أعمق وأشمل، ومن الممكن أن توكل رئاسة الجمهورية في ما بعد إلى شخصٍ تنطلق معه عجلة الإصلاح الفعلي، وذلك بدعم دولي وعربي، شرط أن يكون بعيداً عن أي اصطفافٍ سياسي".

وأوضحت المصادر أن "حزب الله" لا يبحث حالياً برئاسة الجمهورية بقدر ما يسعى اليوم إلى تطويق الساحة النيابية والحصول على الأكثرية النيابية مع الحلفاء.

المصدر: لبنان 24

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