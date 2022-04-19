بالتفاصيل.. هذه قصة بيض شوكولا "كيندر" وبكتيريا السالمونيلا في لبنان

شغلت قضية الاشتباه بتفشي بكتيريا السالمونيلا في بعض منتجات "كيندر" الرأي العام العالمي واللبناني على حد سواء، وأقدمت شركة "فيريرو" المصنعة لبيض شوكولا "كيندر" الشهير إلى سحبه من الأسواق في عدد من الدول الأوروبية والعربية والولايات المتحدة ولاسيما مع تسجيل 150 إصابة لدى أطفال دون سن العاشرة في 9 دول هي ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وايرلندا ولوكسمبورغ والنروج وهولندا والسويد.

سحب المنتجات في لبنان

بعد الضجة التي أثارها الخبر في لبنان، وجّه وزير الصحة فراس أبيض يوم الجمعة الماضي كتابا إلى وزير الإقتصاد أمين سلام يتعلّق بـ "سحب بضاعة شركة "فيريرو" من الأسواق اللبنانية".

وأمس تم تداول صور لتوزيع بيض شوكولا "كيندر" امام إحدى الكنائس، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفصح ما أثار خوفا لدى الناس وبلبلة على مواقع التواصل عن حقيقة سحب هذه المنتجات من الأسواق اللبنانية.

مصادر في وزارة الاقتصاد أكدت عبر "لبنان 24" انها "باشرت منذ أكثر من اسبوع بمتابعة الموضوع حيث تم التأكد من الشركة الوكيلة في لبنان انها توقفت عن استيراد الصنف موضوع الاشعار منذ أكثر من سنة، كما قامت فرق من مراقبي مديرية حماية المستهلك بالكشف على مستودعات بعض الشركات المستوردة التي تقوم باستيراد هذه العلامة التجارية من الاسواق العالمية بطريقة الاستيراد الموازي parallel import حيث تم حجز كميات من البضاعة لحين التثبت من انها غير معنية مباشرة بالاشعار لناحية رقم الطبخة وبلد المنشأ."

وأشارت إلى ان "مراقبي الوزارة جالوا على بعض نقاط البيع للتثبت من عدم عرض الصنف المذكور وتم حجز كميات من العلامة التجارية نفسها وارسال عينات الى المختبرات للتأكد من مطابقتها مع المواصفات المعنية ."

من جهته، أوضح مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر لـ "لبنان 24" انه "بعد كتاب وزارة الصحة بدأت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مدير عام حماية المستهلك التحري عن الموضوع. وقال: "قمنا بسحب العديد من المنتجات من المحال والسوبرماركت في لبنان وتم حجزها للتأكد من انها مطابقة للمواصفات ولا تحتوي على بكتيريا السالمونيلا، ونهاية الأسبوع الماضي تبلغنا ان الشحنة المُشبته بها مصدرها بلجيكا. "

وتابع: "تبين لنا على سبيل المثال ان إحدى الشحنات التي كانت تُباع في احد اكبر السوبرماركت في لبنان وتم سحبها صنعت في بولندا وجاءت التحاليل التي أجريت على المنتجات سلبية وسيتم إعادتها في وقت قريب إلى السوبرماركت. "

وأكد أبو حيدر ان "كل الشحنات الآتية من خارج بلجيكا خضعت لفحوصات، وبما ان هناك العديد من المصادر اضطررنا لسحب هذه المنتجات من الأسواق للتأكد من سلامتها على ان تُعاد فور صدور النتائج والتأكد من انها مطابقة لسلامة الغذاء. "

وأشار إلى ان وكيل "كيندر" في لبنان أكد انه لم يستورد شوكولا من بلجيكا ولكن دخلت في الفترة السابقة شحنة واحدة إلى لبنان وتحرينا عنها. "

ولفت أبو حيدر إلى "تغريدة أعلنت فيها شركة "فيريرو" عبر حسابها على "تويتر" تُطمئن من خلالها زبائنها ان قرار سحب منتجاتها من عدد من الدول لا تتعلق بأي منتج لكيندر في أسواق العراق وفلسطين والأردن ولبنان. "

هل من إصابات ببكتيريا السالمونيلا ؟

مصدر طبي أكد لـ "لبنان 24" انه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة ببكتيريا السالمونيلا في لبنان وبالتالي ما من داعٍ للهلع.

وأشار إلى ان السالمونيلا مرض بكتيري شائع يعيش عادة في أمعاء الانسان والحيوان ويخرج من خلال البراز، ويصاب به الناس في غالبية الأحيان عبر الماء أو الطعام الملوث، وعادةً لا تظهر أي أعراض على المصابين ويتعافى معظم الأشخاص الأصحاء في غضون أيام قليلة من دون علاج محدد."

أما أعراض السالمونيلا فتشمل: الغثيان، التقيؤ، المغص، الإسهال، الحمى، القشعريرة، الصداع والدم في البراز. وتستمر هذه الأعراض عموماً من يومين إلى 7 أيام، وقد يبقى الإسهال لمدة تصل إلى 10 أيام، على الرغم من أن الأمعاء لا تعود الى طبيعتها قبل مرور أشهر عدة. وتؤدي أنواع قليلة من بكتيريا السالمونيلا إلى الإصابة بحمى التيفوئيد، وهو مرض قاتل في بعض الأحيان.