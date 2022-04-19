لبنان

على طريق جسر الخردلي.. تمزيق لوحات إعلانيّة لـ"القوات"

Lebanon 24
19-04-2022 | 02:15
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 عمد مجهولون إلى تمزيق لوحات إعلانية لحزب "القوات اللبنانية" في منطقة مرجعيون، طريق جسر الخردلي.
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الخردلي

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