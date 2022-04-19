حادث سير يخطف شابة بعمر الربيع... هذا ما حصل شرق صيدا (صورة)

افادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشابة قمر محمد هاجر في حادث سير مروع، نتيجة إنقلاب سيارتها على طريق جنسنايا شرق صيدا.

يذكر أن الشابة من بلدة كفرشوبا قضاء حاصبيا في الجنوب.