لبنان

الديمقراطي اللبناني لحزبييه ومناصريه: لاستبدال تعليق الصور واللافتات الإنتخابية بمساعدة أهلنا

Lebanon 24
19-04-2022 | 03:14
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دعا الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان صادر عن مديرية الإعلام، الحزبيين والمناصرين والمؤيدين له في مختلف المناطق إلى "عدم تعليق الصور واللافتات الإنتخابية على الرغم من أهمية هذا الإستحقاق، وضرورة العمل بصورة متواصلة على حث الناس على المشاركة في الإنتخابات والتعبير عن حقهم الديموقراطي بالإقتراع، والعمل على تحقيق أفضل نتائج في الدوائر الإنتخابية التي للحزب مرشحين فيها".
 
وشدد على أن "شعارنا الوقوف إلى جانب أهلنا في هذه المرحلة الصعبة، ليس شعارا انتخابيا ينتهي مفعوله مع إقفال صناديق الإقتراع كما يفعل كثيرون، إنما فعل إيمان وقرار نابع من تاريخ دار خلدة وعلاقتها بمن ينتمي إليها"، متمنيا من "الحزبيين والمناصرين استبدال الكلفة المترتبة عن طباعة وتعليق الصور واللافتات بمساعدة من حولهم من المحتاجين والمعوزين".
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