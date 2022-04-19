لبنان

ارتفاع جديد لسعر البنزين في لبنان.. كم بلغ اليوم؟

Lebanon 24
19-04-2022 | 03:13
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أصدرت وزارة الطاقة والمياه، اليوم الثلاثاء، جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، وقد جاء على النحو التالي:

بنزين 95 أوكتان: 462 ألف ليرة لبنانية (زيادة بقيمة 8000 ليرة عن السعر السابق)

بنزين 98 أوكتان: 472 ألف ليرة لبنانية (زيادة بقيمة 9000 ليرة عن السعر السابق)

ديزل (مازوت): 521 ألف ليرة لبنانية (زيادة بقيمة 30 ألف ليرة عن السعر السابق)

الغاز: 329 ألف ليرة لبنانية (زيادة بقيمة 15 ألف ليرة عن السعر السابق).
 
 
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