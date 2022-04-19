بلدية الحدت تتحضر لوداع بيار الدكاش... وتدعو للاقفال العام غدا!

نشرت بلدية الحدت عبر "فايسبوك" صورة للراحل بيار الدكاش، داعية المحال والمتاجر فيها الى الاقفال العام، يوم غد الاربعاء.

وكتبت: "حداداً على رجل الإنسانية الدكتور بيار عبدو الدكاش، ولمناسبة وداعه الأخير يوم الأربعاء 20 نيسان الجاري، يدعو رئيس بلدية الحدت جورج ادوار عون كافة المؤسسات العاملة ضمن النطاق البلدي الى الاقفال العام، كما يدعو لأوسع مشاركة أهلية في مراسم جنازته والصلاة لراحة نفسه في كنيسة سيدة الحدت".

وتابعت: "تغمد الله فقيدنا الغالي بوافر رحمته، وأسكنه الى جواره مع أبراره وقدّيسيه، وليكن ذكره مؤبداً".