وزير الزراعة: من يريد بناء الدولة عليه أن يؤمن بالقواعد الدستورية

أشار وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن خلال لقاء في الضاحية الجنوبية،الى أن "التواصل الدائم هو شيء اساسي من أجل الإستمرار في اي عمل سياسي او اجتماعي، وعلى الجميع تقريب المسافات من أجل الحفاظ على الشراكة الحقيقة التي لطالما نادى بها الإمام موسى الصدر الذي كان يريد لنا ان نبني كادرات ونضعها في خدمة الدولة لأنه لا يمكن للوطن ان يستمر إلا من خلال بناء الإنسان".



هناك افرقاء سياسيون في هذا الوطن وهم شركاؤنا بلا شك ونحن ملتزمون هذه الشراكة لأننا من مدرسة الإمام موسى الصدر وحامل امانته دولة الرئيس نبيه بري".



ودعا الحاج حسن الى "المشاركة الواسعه في العملية الانتخابية لأن ذلك واجب وطني رغم الظروف التي يمر بها البلد، فبعض مواطنيه باتوا غير قادرين على تحمل الضغط الاقتصادي وهذا الغلاء الفاحش".



وأكد ان "وزارة الزراعه وضعت أولوياتها للنهوض بالقطاع الزراعي منذ اللحظة الأولى يساعدها فيها المجتمع الدولي والدول والهيئات المانحة إن كان في ما خص تأمين إستدامة الري وتوسيع المساحات المروية أو من خلال توسيع الإرشاد الزراعي والعمل التعاوني او خطة النهوض بزراعة القمح والنبتات العطرية والقنب الهندي الصناعي. بالتزامن مع تحسين وجودة وقدرة المنتجات الزراعية اللبنانية على المنافسة في الاسواق الخارجية". وتابع ا: "إن من يريد بناء الدولة عليه اولا ان يؤمن بالقواعد القانونية والنصوص الدستورية ويحترمها، فلا يمكن وضع العراقيل والعزف على وتر المناكفات ويقال ان هذا يؤسس للبناء دولة.هناك افرقاء سياسيون في هذا الوطن وهم شركاؤنا بلا شك ونحن ملتزمون هذه الشراكة لأننا من مدرسة الإمام موسى الصدر وحامل امانته دولة الرئيس نبيه بري".ودعا الحاج حسن الى "المشاركة الواسعه في العملية الانتخابية لأن ذلك واجب وطني رغم الظروف التي يمر بها البلد، فبعض مواطنيه باتوا غير قادرين على تحمل الضغط الاقتصادي وهذا الغلاء الفاحش".وأكد ان "وزارة الزراعه وضعت أولوياتها للنهوض بالقطاع الزراعي منذ اللحظة الأولى يساعدها فيها المجتمع الدولي والدول والهيئات المانحة إن كان في ما خص تأمين إستدامة الري وتوسيع المساحات المروية أو من خلال توسيع الإرشاد الزراعي والعمل التعاوني او خطة النهوض بزراعة القمح والنبتات العطرية والقنب الهندي الصناعي. بالتزامن مع تحسين وجودة وقدرة المنتجات الزراعية اللبنانية على المنافسة في الاسواق الخارجية".