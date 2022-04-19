لبنان

يشتري سيّارات مسروقة ليبيعها قطعًا.. هذا ما حل به! (فيديو)

Lebanon 24
19-04-2022 | 03:52
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في إطار العمل الذّي يقوم به مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة – البقاع في وحدة الشّرطة القضائيّة في مجال مكافحة عمليات سرقة السّيارات وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، وبعد توافر معلومات حول قيام أحد الأشخاص بشراء سيارات مسروقة وتفكيكها وبيعها قِطَعًا.

على الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تم التوصّل الى تحديد هويّة المشتبه فيه ومكان وجوده.

بتاريخ 11-4-2022، تمكّنت قوّة من المكتب المذكور من إلقاء القبض عليه في بلدة أبلح، ويدعى:

د. أ. ز. (مواليد عام 1979، لبناني)
وقد عملت القوّة، بمؤازرة من المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية، على تفتيش مرآب عائد له، والكائن في محلّة أوتوستراد زحلة – الكرك، وعثرت على /4/ هياكل سيارات مسروقة وأجزاء من سيارات لا تحمل أرقام هياكل، إضافةً إلى محرّكات عائدة لسيارات مسروقة. كما جرى توقيف عُمّال يقومون بقصّ وتفكيك السّيارات.

باستماع الموقوف، تبيّن وجود مستودعٍ تحت منزله في بلدة أبلح، حيث دهمته قوّة كبيرة من المكتب المذكور، وضبطت /12/ سيارةً صالحة للسير، ومحرّكات، وقطع غيار سيارات عائدة لحوالي /22/ مركبة آلية.

تمّ ختم المرآب والمستودع بالشمع الأحمر، وسُلّمت السّيارات المضبوطة إلى أصحابها، ولا يزال التحقيقُ مستمراً، بإشراف القضاء المختص.
 
 
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