إيقاف العمل في "هنغار" مخالف في محيط سوق الخضار الجديد بطرابلس

أوقفت دورية من شرطة بلدية طرابلس بمؤازرة اللواء 12 في الجيش ومخابرات طرابلس، العمل في هنغار كبير، هو عبارة عن قواعد وألواح حديدة وتنك، شيّد بطريقة مخالفة في الاملاك العامة في محاذاة سوق الخضار الجديد في طرابلس، وقد عمدت اليات وجرافات البلدية الى دك قواعده الحديدية، وسطرت الدورية انذارا في حق صاحب المخالفة، واعطته مهلة أيام لفك الأعمدة والألواح، والا سيتم مصادرتها وتسطير محاضر ضبط بحقه وتحميله كامل نفقات الفك.

وقال رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق: "لايمكن التساهل او السماح ببناء عشوائيات، تحت اي زريعة، في محيط سوق الخضار الجديد الذي لم يدشن بعد".

وأكد يمق "حرص بلدية طرابلس على انجاح خطة العمل للاسراع في افتتاح السوق وبدء العمل فيه، بما يخدم تجار الخضر والفاكهة واهالي طرابلس، وطبعا بناء العشوائيات في محيط السوق ستعيق انطلاقة العمل، ولن نسمح بأي مخالفة، ونأمل تعاون الأهالي وكل القيمين في طرابلس، كما ندعو كل من له مخالفة عشوائية في محيط السوق الى ازالتها فورا".

وختم يمق، داعياً نقابة تجار سوق الخضار في طرابلس الى" رفع الصوت عاليا رفضا لهذه العشوائيات وحفاظا على مصالح التجار واهالي المدينة".