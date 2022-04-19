لبنان

نصار استنكر جريمة المروج: لإنزال أشدّ العقاب بالمجرمين

Lebanon 24
19-04-2022 | 04:43
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استنكر وزير السياحة المهندس وليد نصار "الجريمة المروعة التي أودت بحياة الصيدلانية ليلى رزق في بلدة المروج المتنية"، معربا عن "تضامنه الكامل مع الجسم الصيدلاني في لبنان".


وطالب في بيان ب"انزال أشدّ العقاب بالمجرمين، حيث من المفروض التشدد لعدم تكرار مثل هذه الجرائم والاساليب الغريبة عن مجتمعنا والتي تسيء إلى لبنان وشعبه ويذهب ضحيتها أبرياء"
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