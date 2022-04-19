لبنان

فرعية اللجان المشتركة ناقشت مشروع قانون انشاء نقابة مهنية الزامية للكيميائيين المجازين

Lebanon 24
19-04-2022 | 04:49
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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، جلسة عند الساعة التاسعة من قبل ظهر يوم امس برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور النواب: محمد الحجار، وحكمت ديب، فادي علامة وسمير الجسر.
كما حضر الجلسة المدير العام لوزارة العمل بالانابة مارلين عطالله، ممثل وزارة التربية القاضي سميح مداح، ممثل وزير الصناعة المهندس رمزي شاشا، مستشارة وزير الصناعة زينة الحاج، نقيب المهندسين في بيروت المهندس عارف ياسين، نقيب المهندسين في الشمال المهندس بهاء حرب يرافقه المهندس جلال حلواني، ممثلي نقابة الكيمائيين الدكتور جهاد عبود والدكتور علي صفا، وذلك لمتابعة درس ومناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6092 الرامي الى انشاء نقابة مهنية الزامية للكيميائيين المجازين في لبنان.
وقد تابعت اللجنة دراسة واقرار مواد مشروع القانون وستكمل في الاسبوع المقبل.
 
 
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