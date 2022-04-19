لبنان

عراجي استنكر جريمة المروج: أخشى أن نصل إلى مرحلة لا نجد فيها دواءً و لا من يداوي

Lebanon 24
19-04-2022 | 04:53
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رأى النائب الدكتور عاصم عراجي في بيان ان "يوما بعد يوم تأتي الحوادث الأليمة لتزيد حالة الفلتان الأمني في البلاد ، و الأشدّ ألماً أنها تطال أحد أبرز أركان القطاع الصحي".

وقال:"أتقدم من ذوي الضحية و زملائها الصيادلة بأحر التعازي، واناشد السلطات الأمنية و القضائية المختصة الإسراع في إجراء التحقيقات لكشف الجناة وجميع المتورطين ايّاً كانوا، والتشدد بمعاقبتهم، بخاصة أن هناك تزايدا في التعرض لأوجه القطاع الصحي كافة من أطباء و ممرضين وصيادلة في هذه الفترة الحرجة و الحساسة ، والتي يكون فيها المرضى بأمسّ الحاجة إلى حبّة دواء تخفف عنهم ألمهم وبؤسهم من هذه الحالة التي وصلنا إليها".                                                 
 وختم:" ان تحوّل الطبيب و الصيدلي و الممرض إلى مكسر عصا ، سيزيد من حالة الإهتراء التي نحن فيها ، و أخشى أن نصل إلى مرحلة لا نجد فيها دواءً و لا من يداوي".
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