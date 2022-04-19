لبنان

بعد اخبار عن تدخلها بالاستحقاق الانتخابي... هذا ما اوضحته السفارة السورية في لبنان

Lebanon 24
19-04-2022 | 05:07
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بعد انتشار أخبار عن محاولة السفارة السورية في لبنان التدخل بالاستحقاق الانتخابي النيابي، صدر عن السفارة بيان توضيحي اليكم تفاصيله:
 
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السفارة السورية

لبنان

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