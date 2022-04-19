يروّجون المخدرات في أكثر من منطقة... هذا ما حلّ بهم

أصدر رئيس محكمة الجنايات في الشمال القاضي أحمد رامي الحاج سلسلة أحكام بالصورة الغيابية بجرائم الإتجار بالمخدرات وترويجها.الحكم الأول صدر بحق المتّهم عباس.م (لبناني) لإرتكابه جناية الإتجار بالمخدرات فقضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقه وفقاً للمادة 125 من قانون المخدرات، وتقرر إسقاطه من الحقوق المدنية وتعيين رئيس قلم المحكمة قيّماً لإدارة أمواله طيلة مدة فراره.وصدر الحكم الثاني بحق المتّهم عبدو.ح (سوري) لإرتكابه الجناية عينها، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقه، وفقاً لنص المادة 125/ مخدرات، وتجريده من حقوقه المدنية وتعيين رئيس قلم المحكمة قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة فراره.وصدر الحكم الغيابي الثالث بحق المتّهم ماهر.ق (سوري) لإرتكابه جناية ترويج المخدرات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقه، وتغريمه عشرة ملايين ليرة لبنانية وفقاً لنص المادة 126/مخدرات، وتجريده من حقوقه المدنية، وتعيين رئيس المحكمة قيّماً لإدارة أمواله طيلة مدة فراره.أما الحكم الرابع، فصدر بحق المتّهم غازي.س.د (لبناني) وفقاً للمادة 125 من القانون عينه لإرتكابه جناية الإتجار بالمخدرات، كما قضى الحكم بتجريده من حقوقه المدنية وتعيين رئيس قلم المحكمة قيّماً لإدارة أمواله طيلة مدة فراره.