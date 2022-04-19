لبنان

الخازن: استنكر جريمة المروج وأطالب بتعليق المشانق

Lebanon 24
19-04-2022 | 05:19
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عبر الوزير السابق وديع الخازن عن "صدمته أمام هول الجريمة المروّعة التي إرتكبها سفاحون في بلدة المروج المتنية بحق الصيدلانية ليلى رزق، وفي وضح النهار"، وطالب ب"تعليق المشانق لردع هذه الموجة الإرهابية والآخذة في التمدّد على ساحاتنا الداخلية". 

وقال في بيان اليوم: "من عاين الجريمة الدموية التي إرتكبها سفّاحون في بلدة المروج المتنية بحق الصيدلانية ليلى رزق، وفي وضح النهار، يخال للوهلة الأولى أن هذا المشهد المافياوي هو من نتاج " الكارتيلات" في مجاهل كولومبيا، أو تلك التي كانت في زمان آل كابوني في شيكاغو منذ عهد بعيد".

وإذ اثنى على" جهود وزير الداخلية بسام مولوي والقوى الأمنية"، استنكر" بشدة هذا الأسلوب الإجرامي المتسلسل"، ودعا "السلطات المختصة لتكثيف جهودها لوضع حدّ نهائي لهذا السفك الذي لا يستثني أحدا". 

وختم:" رحم الله العميد ريمون إده، والرئيس الياس الهراوي اللذين فهما أن مثل هؤلاء السفاحون لن يردعوا ما لم تعلق مشانقهم أمام الجميع مثلما إرتكبوها أمام الجميع".
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