لبنان

قضية رجا سلامة تتفاعل... اليكم جديدها

Lebanon 24
19-04-2022 | 05:44
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أصدرت الهيئة الإتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي بيار فرنسيس قراراً قضى بعدم الموافقة على تخلية سبيل رجا سلامة، شقيق  حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعلى طلب تخفيض الكفالة من ٥٠٠ مليار الى ٢٠٠ مليار ليرة لبنانية.
وكان المحامي مروان عيسى الخوري، بوكالته عن سلامة، قد تقدّم بإستئناف قرار قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.
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