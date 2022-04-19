منتدى سفراء لبنان: ينبغي على سياسة لبنان الخارجية أن تكون واضحة المعالم وموحّدة

صدر عن منتدى سفراء لبنان البيان التالي :١ – عقدت الهيئة الإدارية الجديدة لمنتدى سفراء لبنان اجتماعها الأول الأسبوع الماضي في مقر المنتدى ، وتناولت خطة عملها للمرحلة المقبلة ، كما تداولت بالمواضيع التي تعني الأمور الوطنية على مختلف الأصعدة ، وما يتعلق بوزارة الخارجية والمغتربين بشكل خاص . وخلص المجتمعون الى تحديد موقف المنتدى من هذه القضايا وستعلن عنه تبعاً لكل موضوع .٢ - يودّ المنتدى التأكيد على أهمية إجراء تشكيلات دبلوماسية بالحد الذي يتناسب مع ظروف الخزينة ودون أي تأخير إضافي، لما له من انعكاس إيجابي على انتظام عمل وزارة الخارجية والمغتربين، ووضع حد للظلم الحاصل بحق الدبلوماسيين العاملين في الإدارة المركزية منذ سنوات وملء الشواغر في الخارج تبعاً لضرورات العمل والأولويات، سيما وان الظروف الصعبة والدقيقة التي يعيشها لبنان تتطلب تعزيز علاقاته الخارجية على مختلف الأصعدة مع الدول التي يمكنها ان تلعب دوراً مساعداً للبنان في أزمته الحالية ، خصوصاً الدول التي تستضيف المغتربين اللبنانيين الذين ارتفع عددهم بشكل ملحوظ خلال الثلاث سنوات الأخيرة .٣ - يأمل المنتدى تطبيق مبدأ وحدة المعايير على التصنيفات والتشكيلات الدبلوماسية، مع ألأخذ بالاعتبار الأقدميـــة والكفاءة، دون تخصيص أو حجز سفارات لمذاهب أو طوائف بشكل ثابت، حتى لا يعطى الانطباع السيء أن طوائف لبنان تتوارث سفاراته في العالم، وكي تبدأ مرحلة جديدة في حياة لبنان الدبلوماسية. إذ ان الدبلوماسي اللبناني لا يمثل طائفة، بل لبنان الوطن بكل طوائفه، سواء في الإدارة المركزية أو في الخارج. علما أن الدبلوماسية اللبنانية تلتزم دائما، تحت طائلة المسؤولية الشخصية، تنفيذ سياسة الحكومة اللبنانية، بغض النظر عن أية خلفية سياسية أو دينية .٤ - من هذا المنطلق، وبغية تسهيل عمل وزير الخارجية والمغتربين وكافة السفراء، ينبغي على سياسة لبنان الخارجية أن تكون واضحة المعالم وموحّدة. ويرتبط نجاح سياسة لبنان الخارجية بقدر كبير في الحرص الدائم على أحسن العلاقات مع دول العالم كافة ، باستثناء إسرائيل طبعاً ، وبصورة خاصة مع الدول الصديقة وفي مقدمتها الدول العربية الشقيقة ، مع التذكيربأن ما يعزّز نجاح سياسة لبنان الخارجية هو التزامه الدائم بميثاق جامعة الدول العربية وشرعة الأمم المتحدة كما بالمعاهدات والمواثيق الدولية كافة .٥ - يتمنى منتدى سفراء لبنان على الحكومة اللبنانية، نظرا لظروف لبنان الاقتصادية الصعبة، إعطاء الأولوية للدبلوماسية الاقتصادية، بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية .٦ - يؤكد المنتدى على أهمية تيسير تصويت المغتربين اللبنانيين في الانتخابات النيابية، وضرورة تأمين كل التسهيلات الممكنة لإنجاح العملية الانتخابية في الخارج، مما يحفظ تواصل المغتربين مع وطنهم، بعد الضربة القاسية التي نالت من الودائع وجنى أعمارهم في المصارف اللبنانية .