قتلى وجرحى في حريق الفنار.. حالات اغماء والسكان أخلوا منازلهم وتحذير من انهيار المعمل (فيديو وصور)

اندلع حريق كبير في معمل المغاطس في منطقة الفنار، عند الساعة الثامنة ونصف صباحاً. وواجهت فرق الدفاع المدني صعوبة في اطفاء الحريق الذي امتد لأكثر من 4 ساعات، حيث غطى الدخان الاسود الكثيف المنطقة، ما أدى الى حالات اختناق بين المواطنين. كما أخلت بعض العائلات القريبة من المعمل منازلها.

ولا يزال الجيش متواجداً في المنطقة الى جانب فرق الدفاع المدني التي عملت على اطفاء الحريق داخل المبنى المؤلف من طابقين، مع صعوبة الوصول الى الطابق السفلي، وسط معلومات اولية عن سقوط ضحايا. وأشارت "الوكالة الوطنية" الى مقتل ثلاثة اشخاص وسقوط جريحين تم نقلهما الى مستشفى مار يوسف.

حريق ضخم في الفنار والدفاع المدني يعمل على إخماده#Lebanon24 pic.twitter.com/wucjSTbeK1 — Lebanon 24 (@Lebanon24) April 19, 2022

ولم تُعرف بعد اسباب الحريق، وسط غضب من الاهالي اعتراضاً على وجود أكثر من معمل في المنطقة التي اصبحت مؤخراً مصنفة منطقة صناعية، حيث يوجد معامل اخرى للصابون والبلاط والنشارة، وهو ما يعرض صحة الاهالي الى الخطر.

وصدر عن الدفاع المدني البيان التالي:

"بعد السيطرة على النيران التي اندلعت داخل معمل لصناعة المغاطس في الفنار انتشل عناصر الدفاع المدني جثتين من موقع الحريق مجهولتي الهوية، وكان قد تمّ العثور على جريحين ونقلهما الى المستشفى.

وفي هذه الاثناء يعمل العناصر على اخماد الجيوب المتبقية من النيران.

وقد أبلغ العميد ريمون خطّار الاجهزة المعنية ضرورة منع المواطنين من الاقتراب من المبنى نظراً لخطر انهياره جراء الحريق".