لبنان

جثة هامدة في الدورة... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
19-04-2022 | 05:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة رجل في قناة مياه إلى جانب الطريق البحرية بمنطقة الدورة.

وتعمل قوى الأمن الداخلي على سحبها.
 
 
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جثة

الدورة

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