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لبنان
جثة هامدة في الدورة... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
19-04-2022
|
05:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة رجل في قناة مياه إلى جانب الطريق البحرية بمنطقة الدورة.
وتعمل قوى الأمن الداخلي على سحبها.
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جثة
الدورة
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