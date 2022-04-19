لبنان

كسبار: هذا جرس إنذار أولي والخطوة الثانية هي التصعيد

Lebanon 24
19-04-2022 | 05:05
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أشار نقيب المحامين ناضر كسبار، خلال وقفة احتجاجية لنقابة المحامين في بيروت الى أنّه: "من أكثر المواضيع غير الخلافية في لبنان هي اموال المودعين وهي قضية وطنية وانسانية واجتماعية بامتياز. اموال المودعين هي تعب كل واحد منا تعذب هو واهله".
 
وقال كسبار في الوقفة الاحتجاجية اعتراضا على قانون الكابيتال كونترول: "وضعنا أموالنا وبعد فترة اختفت. البنوك ما زالت موجودة وطائراتهم الخاصة موجودة وفيلاتهم موجودة ويأتون إلينا ليتحدثوا عن توزيع الخسائر من دون خطط او هندسات انما بشكل فوضوي".
 
ودعا وسائل الاعلام الى "رفع صوت المهن الحرة وما تمثله من آلاف العائلات في لبنان". وطلب "بتوحيد الجهود" معتبرا ان "ما يحصل اليوم هو خطوة اولى". وقال: "هذه الوقفة متزامنة لكل المهن الحرة أما الخطوة الثانية فهي التصعيد ولا نكتفي بالاضراب والجلوس في المنزل. هناك دستور وكتاب لا نقبل بنصوص ليأكلوا اموال الناس. أنا ضد الشعبوية لكن في هذا الموضوع نسأل: ماذا نفعل؟ اموال الناس في المصارف ومن المسؤول؟ هذا جرس إنذار أولي وأنا ضد العنف لكن نحن نقترب منهم لنعلمهم اننا غير راضون وكل من ضاعت أمواله عليه أن يتحرك. نحن نريد الحفاظ على المصارف ونريد حقوق المودعين".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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