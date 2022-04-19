نصار زار بكركي عارضا لزيارة البابا المرتقبة للبنان: على اللبنانيين جميعا اغتنام هذه الفرصة

استقبل البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي قبل ظهر اليوم، رئيس اللجنة الوطنية للاعداد لزيارة قداسة البابا فرنسيس لبنان وزير السياحة المهندس وليد نصار الذي أكد بعد اللقاء ان" قداسة البابا سيزور لبنان ليومين في 12 و13 حزيران"، مشيرا إلى أنه" عرض التحضيرات للزيارة مع البطريرك وسيلتقي السفير البابوي في لبنان ليقدم له المسودة الأولية لبرنامج الزيارة متوقعا الانتهاء من وضع البرنامج النهائي وتشكيل اللجان المختصة أواخر الاسبوع الجاري ".وردا على سؤال حول أهمية زيارة البابا أجاب نصار "قداسة البابا يخص لبنان وجميع اللبنانيين دائما في الرسائل التي يوجهها، ولمناسبة عيد الفصح وجه رسالة امل للبنان. وعلى اللبنانيين جميعا اغتنام هذه الفرصة".وكشف نصار انه "سيرفع تقريرا اوليا عن برنامج الزيارة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة ".واستقبل البطريرك الراعي أيضا بطريرك الأرمن الكاثوليك .