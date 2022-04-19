عون تابع جريمة المروج... وهذا ما أكّده

أعرب رئيس الجمهورية ميشال عون عن تضامنه مع الجسم الصيدلاني، استنكاراً للجريمة التي وقعت في المروج وذهبت ضحيتها ليلى رزق. واجرى عون اتصالاً بنقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم وابلغه ادانته للجريمة، مؤكداً ان التعليمات أعطيت للأجهزة الأمنية لملاحقة المرتكبين وإحالتهم الى القضاء لإنزال اشد العقوبات.