ميقاتي: كل ما يقال عن تفريط بحقوق المودعين هدفه إثارة البلبلة

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن "من أولويات الحكومة في المعالجة الاقتصادية هي الحفاظ على حقوق المودعين وليس التفريط بها".

وخلال اجتماعه مع وفد من جمعية المصارف، اليوم الثلاثاء في السراي الحكومي، شدّد ميقاتي على أن "خطة التعافي تعطي الاولوية للحفاظ على حقوق الناس واعادة تفعيل مختلف القطاعات الانتاجية وايضا المحافظة على القطاع المصرفي الذي يشكل عنصراً اساسياً في التعافي الاقتصادي".

مع هذا، فقد اعتبر رئيس الحكومة أن "كل ما يُقال عن تفريط بحقوق المودعين وضرب القطاع المصرفي، هدفه اثارة البلبلة وتوتير الأجواء".

وكان رئيس الحكومة استقبل قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي وفدا من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع المصرفية والمالية.

الاتحاد العمالي العام

واجتمع رئيس الحكومة مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة النقيب بشاره الأسمر وضم نائب الرئيس حسن فقيه، الأمين العام سعد الدين حميدي صقر وعضوي هيئة المكتب علي صقر وانطون انطون.

اثر اللقاء أعلن النقيب الأسمر: "بحثنا مع دولة الرئيس عملية تسريع دفع المبالغ المقطوعة المقررة للقطاع العام بانتظار صدور قانون الموازنة، وضرورة ان تدفع هذه المبالغ تدريجيا وأن يدفع اول قسم منها قبل الأعياد. وتم لهذه الغاية الإتصال بوزير المالية للتنسيق في هذه الأمور ولوضع عملية تنفيذية فورا للبدء بالدفع قبل الأعياد لموظفي القطاع العام والمؤسسات العامة والعسكريين والمتقاعدين".

أضاف: "شكرنا دولة الرئيس على ما تم الإتفاق عليه بالنسبة لإعطاء هذه المساعدات المقطوعة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وبحثنا قضية الرغيف وشددنا على ضرورة عدم رفع الدعم عن الطحين في هذه المرحلة الإقتصادية الصعبة وضرورة الإستمرار بدعم رغيف الفقراء. وفي هذا الإطار تقرر عقد اجتماع موسع تحضره كل النقابات المعنية. كما أكدنا على الأمن الغذائي الذي ، كلما اهتز، اهتز معه الوضع الامني، ولذا نرى تصاعدا في حالات السلب والقتل والنهب والتشليح وصولا الى الإعدام".

ورأى أن الوضع الأمني مهم جداً في هذه المرحلة لنتمكن من الوصول الى الاستحقاقات الدستورية بالطريقة السليمة.

ورداً على سؤال قال: "طالبنا بالنسبة للموظفين في القطاع العام باعادة احياء لجنة المؤشر، والعودة الى الاجتماعات، وطبعا هناك حوار بيننا وبين الهيئات الاقتصادية، واتفقنا على أساسه برفع بدل النقل اليومي اكثر من 65 الف ليرة لبنانية وقد يصل الى 100 الف ليرة او أكثر، وهذا الحوار مستمر مع رئيس اتحاد الغرف محمد شقير، وسيكون الإتفاق برعاية الرئيس ميقاتي وبوجود وزير العمل أيضاً".

لجنة التحوّل الرقمي

ورأس الرئيس ميقاتي اجتماع "اللجنة الوزارية الخاصة بالتحوّل الرقمي" وضمت كلاً من وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير المالية الدكتور يوسف خليل، وزير الاتصالات جوني القرم، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الاقتصاد أمين سلام والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

اثر اللقاء أعلنت الوزيرة رياشي: "عقدت اليوم لجنة متابعة تنفيذ مشروع التحول الرقمي في إدارات الدولة اجتماعا برئاسة الرئيس ميقاتي وحضور وزراء العدل، الإتصالات، الداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة. وأجمع المشاركون على أن التحول الرقمي هو حاجة ملحة وضرورية للبنان ويشكل الخطوة الأولى المطلوبة لمسيرة النهوض.

أضافت: "لقد قدمت مسودة الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي تم العمل عليها في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وتم النقاش حولها، وطلب دولة الرئيس ان تعرض هذه الاستراتيجية على مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل لدرسها واقرارها. إن هذا الاقرار سيشكل الخطوة الأولى في مسار طويل لاستنهاض الإدارة اللبنانية ومكافحة الفساد وتحفيز الاقتصاد الوطني، أما الخطوة الثانية فستكون لتطبيق هذه الإستراتيجية وترسيخها".

سفيرة فرنسا

واستقبل الرئيس ميقاتي السفيرة الفرنسية أن غريو وتم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة.

المطران ابراهيم

واستقبل الرئيس ميقاتي راعي ابرشية زحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم ابراهيم يرافقه مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود.

إثر اللقاء، أعلن المطران ابراهيم: "تشرفت بزيارة دولة الرئيس ميقاتي وشكرته على التمثيل الرسمي الذي خصني به خلال توليتي على ابرشية زحلة والبقاع.

أضاف: "عرضت لدولته هموم أهل زحلة والبفاع الغربي والاوسط في ما يتعلق بالخدمات، الطرقات، الكهرباء، المراكز والتعيينات، وكان دولته مستمعا الى كل هذه الهموم وتفاعل مع دعوتي ومع كل ما نقلته له".

وتمنيت لدولته كل التوفيق بمهمته الصعبة في هذه الأيام التي يمر بها لبنان، وتمنيت ان تحصل الانتخابات، وأن يقوم كل لبناني بواجبه بالتصويت من اجل بناء لبنان الجديد.

مجلس الوزراء

ويرأس رئيس الحكومة جلسة مجلس الوزراء عند العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس المقبل في السراي الحكومي.

صورٌ من لقاءات الرئيس ميقاتي:

الاجتماع مع وفد الاتحاد العمالي العام

اجتماع لجنة التحول الرقمي

الاجتماع مع السفيرة الفرنسية

الاجتماع مع المطران إبراهيم