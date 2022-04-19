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لبنان
خبرٌ عاجل عن الكهرباء والتغذية.. هذه آخر المستجدات
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
19-04-2022
|
07:28
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كشفت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ
"لبنان24"
أن "معمل دير عمار الكهربائي خرج عن الخدمة، وذلك بعد نفاد مادتي المازوت والفيول".
ووفقاً للمصادر، فإنّ "المعمل انفصل عن الشبكة العامّة بشكل كاملٍ"، موضحة أنّ "التغذية ستتراجعُ بشكل كبير ما لم يتم التعويض من المعامل الأخرى الفاعلة والتي تعاني أيضاً من نقص في الفيول والمازوت".
وأضافت المصادر: "هناك معامل أساسية ما زالت خارج الخدمة بسبب عدم توفر المحروقات، والانتاج الكلي تراجع تقريباً إلى ما دون الـ350 ميغاواط حالياً".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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