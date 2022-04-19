لبنان

اقفال الصيدليات في مختلف المناطق استنكارا لجريمة المروج وحدادا على رزق

Lebanon 24
19-04-2022 | 07:43
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 اقفلت الصيدليات في مختلف المناطق اليوم ابوابها، التزاما لدعوة نقيب الصيادلة جو سلوم الى الاقفال، استنكارا لجريمة قتل الصيدلانية ليلى رزق في صيدليتها في منطقة المروج، وذلك بحسب تقارير مندوبي "الوكالة الوطنية للاعلام".

المتن
 ففي المتن، اقفلت معظم الصيدليات حدادا على الصيدلانية رزق وذلك،  التزاما لقرار النقيب سلوم. 

الهرمل
كذلك اقفلت  الصيدليات في قضاء الهرمل وبلدة القاع، استنكاراً "للجريمة المروعة التي أدت الى استشهاد  رزق اثناء اداء عملها الانساني في صيدليتها"، ودعا الصيادلة الى "وجوب الكشف عن ملابسات الحادثه وإنزال اشد العقوبات بحق المجرمين"، وأكدوا "وقوفهم الى جانب عائلة المغدور بها ونقلوا تعازيهم الحارة".

مرجعيون
كذلك، التزمت صيدليات بلدات قضاء مرجعيون بقرار النقيب واقفلت حداداً على زميلتهم ليلى رزق  وطالبت بحماية الصيدليات.

النبطية 
كما توقفت الصيدليات في مدينة النبطية ومنطقتها مدة ساعتين عن العمل ، اعتبارا من ظهر اليوم،  تلبية لدعوة نقبيب الصيادلة واستنكارا لمقتل الصيدلانية رزق ،  واعتبروها "جريمة مروعة وصادمة".

حاصبيا
وفي حاصبيا،  التزمت الصيدليات قرار نقيب الصيادلة جو سلوم بالاقفال حدادا على رزق.

الكورة
كذلك، شاركت صيدليات الكورة بالاقفال الجزئي استنكارا  للجريمة المروعة التي أدت الى استشهاد رزق اثناء اداء عملها  في صيدليتها، مطالبين ب"إنزال أشد العقوبات بمرتكبي الجريمة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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