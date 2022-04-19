اقفال الصيدليات في مختلف المناطق استنكارا لجريمة المروج وحدادا على رزق

اقفلت الصيدليات في مختلف المناطق اليوم ابوابها، التزاما لدعوة نقيب الصيادلة جو سلوم الى الاقفال، استنكارا لجريمة قتل الصيدلانية ليلى رزق في صيدليتها في منطقة المروج، وذلك بحسب تقارير مندوبي "الوكالة الوطنية للاعلام".المتنففي المتن، اقفلت معظم الصيدليات حدادا على الصيدلانية رزق وذلك، التزاما لقرار النقيب سلوم.الهرملكذلك اقفلت الصيدليات في قضاء الهرمل وبلدة القاع، استنكاراً "للجريمة المروعة التي أدت الى استشهاد رزق اثناء اداء عملها الانساني في صيدليتها"، ودعا الصيادلة الى "وجوب الكشف عن ملابسات الحادثه وإنزال اشد العقوبات بحق المجرمين"، وأكدوا "وقوفهم الى جانب عائلة المغدور بها ونقلوا تعازيهم الحارة".مرجعيونكذلك، التزمت صيدليات بلدات قضاء مرجعيون بقرار النقيب واقفلت حداداً على زميلتهم ليلى رزق وطالبت بحماية الصيدليات.النبطيةكما توقفت الصيدليات في مدينة النبطية ومنطقتها مدة ساعتين عن العمل ، اعتبارا من ظهر اليوم، تلبية لدعوة نقبيب الصيادلة واستنكارا لمقتل الصيدلانية رزق ، واعتبروها "جريمة مروعة وصادمة".حاصبياوفي حاصبيا، التزمت الصيدليات قرار نقيب الصيادلة جو سلوم بالاقفال حدادا على رزق.الكورةكذلك، شاركت صيدليات الكورة بالاقفال الجزئي استنكارا للجريمة المروعة التي أدت الى استشهاد رزق اثناء اداء عملها في صيدليتها، مطالبين ب"إنزال أشد العقوبات بمرتكبي الجريمة".