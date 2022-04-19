لبنان

بعد وفاة شخص بوجبة سامة من السمك.. وزارة الصحة تحذر من هذه النوعية الخطرة! (صورة)

Lebanon 24
19-04-2022 | 07:53
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة بيان أبدى" شديد الأسف لوفاة شخص وإصابة آخر نتيجة تناول وجبة من السمك، تبين أنها من نوع "السمكة المنتفخة Puffer Fish" السامة". 
ونبه البيان إلى "احتواء بحر لبنان على هذا النوع من السمك السام"، لافتا الصيادين كما المستهلكين إلى "ضرورة التدقيق في أنواع السمك الذي يبيعونه أو يشترونه، بحيث من المفضل أن يكون السمك مقسما بحسب أنواعه المعروفة من العموم". 

وتنشر وزارة الصحة العامة مرفقا بالبيان صورا لـ"السمكة المنتفخة Puffer Fish" لتسهيل تحديدها والحذر منها. 
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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