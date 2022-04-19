بري عرض مع ميقاتي الاوضاع العامة وآخر المستجدات

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات. وغادر ميقاتي من دون الادلاء بأيّ تصريح.

وكان بري استقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري حيث جرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.كما إستقبل السفير الكويتي عبد العال القناعي الذي قال بعد الزيارة: تشرفت ظهر اليوم بلقاء دولة رئيس مجلس النواب حيث نقلت اليه رسالة محبة من القيادة والشعب الكويتي وتمنياتهم بأفضل الأماني والأمن والإستقرار والطمأنينة ، وقد حملني دولته رسالة محبة وشكر وتقدير للقيادة الكويتية والشعب الكويتي متمنياً ان تستمر العلاقات الاخوية بين الكويت وبين البلدين الشقيقين على وتيرتها من المحبة والحرص المتبادل لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين .ورداً على سؤال ما إذا كانت الزيارة اليوم الى عين التينة حيث إنطلقت المبادرة الكويتية تعني بأن المبادرة الكويتية قد نجحت؟أجاب السفير الكويتي: وجودي في هذا الصرح أكبر دليل على أن المبادرة قد نجحت ، وبالفعل لقد حملني دولة الرئيس رسالة شكر إلى سمو الأمير وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وإلى معالي وزير الخارجية وشكره على المبادرة التي إنطلقت من روح الأخوة والحرص على أن لا تكون هناك شائبة في العلاقات ما بين الأشقاء العرب وبالذات بين دول الخليج ولبنان الشقيق وقد أكد دولته الحرص على أن المبادرة الكويتية أدت ما أدت إليه من تجاوب وعمل دؤوب من أجل عودة المياه إلى ما كانت عليه فهذه المبادرة ستكون منطلقاً لتعزيز العلاقات أكثر بين الإشقاء .بري استقبل أيضاً سفير قطر لدى لبنان إبراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان.كما استقبل رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران والمدعي العام فوزي خميس ورئيسة الغرفة في ديوان المحاسبة القاضية نيللي ابي يونس وقضاة الديوان رانية اللقيس ونجوى خوري ، بدران سلم الرئيس بري تقريراً خاصاً عن قطاع الإتصالات في لبنان.