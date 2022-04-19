لبنان

بعد الفنار... حريق في أحد المعامل في المكلس (صور)

Lebanon 24
19-04-2022 | 08:27
A-
A+
Doc-P-943823-637859792122721071.jpg
Doc-P-943823-637859792122721071.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب في داخون تابع لاحد المعامل المتخصص في صناعة البن في المكلس - المتن.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
 
May be an image of indoor
 
May be an image of indoor
مواضيع ذات صلة
بوشكيان عزّى بضحايا حريق المصنع في الفنار
lebanon 24
19/04/2022 19:14:18 Lebanon 24 Lebanon 24
قتلى وجرحى في حريق الفنار.. حالات اغماء والسكان أخلوا منازلهم وتحذير من انهيار المعمل (فيديو وصور)
lebanon 24
19/04/2022 19:14:18 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق ضخم في الفنار... هذه تفاصيله (فيديو)
lebanon 24
19/04/2022 19:14:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بيسكوف يُعلّق على صور حريق الطراد الروسي "موسكفا"... هذا ما قاله
lebanon 24
19/04/2022 19:14:18 Lebanon 24 Lebanon 24

حريق

المكلس

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:40 | 2022-04-19
11:25 | 2022-04-19
11:15 | 2022-04-19
11:07 | 2022-04-19
11:05 | 2022-04-19
10:53 | 2022-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website