البطريرك يوحنا العاشر يتصل بالراعي وبالعبسي معايدا

أجرى البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس بمناسبة عيد الفصح المجيد اتصالا هاتفيا للمعايدة بكل من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وبطريرك الروم الكاثوليك يوسف الأول العبسي.وتمنى في اتصاله أن "يدحرج الرب بقيامته حجر الصعوبات الجمّة عن قلوب أبناء هذه الديار، أبناء القيامة". وكانت مناسبة للتشديد على الرجاء الدائم بأن" يكون الفصح فرصة لعبور منطقة الشرق الأوسط وبخاصة لبنان وسوريا من ظلمة الأزمات والمشاكل المتعددة الى نور السلام والاستقرار والعيش الكريم".