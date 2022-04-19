لبنان

بوشكيان عزّى بضحايا حريق المصنع في الفنار

Lebanon 24
19-04-2022 | 09:14
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علّق وزير الصناعة جورج بوشكيان على اندلاع حريق في مصنع Technointernational في منطقة الفنار في المتن الشمالي:" أمام هول الموت، نقف صامتين اجلالاً لروح الشابين اللذين فارقا الحياة في الحريق. كما نتمنّى الشفاء العاجل للشابين اللذين أصيبا ونقلا إلى المستشفى. كما نتضامن مع زملاء الموتى والجرحى الذين عجزوا عن تقديم المساعدة. نعزّي عائلتي الشابين وصاحبة المصنع كارولين الخوري التي لم توفّر سبيلاً للاهتمام بالجريحين."
أضاف:" المصنع حاصل على الترخيص من محافظ جبل لبنان ويعمل بصورة قانونية منذ العام 1997 وهو قائم في منطقة مصنّفة صناعية. يبقى أن تُحدّد أسباب الحريق. وسترسل الجهات المعنية ومن بينها وزارة الصناعة المهندسين والمسؤولين للكشف ووضع تقاريرها.
"نجدّد تعازينا لعوائل الضحايا وتمنياتنا بالشفاء للمصابين، مطالبين أصحاب المصانع بوجوب الالتزام بشروط الترخيص والمواصفات وتجهيز مؤسساتهم بأجهزة مكافحة النيران وتدريب العمال على دورات اسعاف واطفاء لتدارك حصول حوادث مماثلة، أو التخفيف من وطأتها الى الحدود الدنيا."
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