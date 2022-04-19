لبنان

أنظمة للطاقة الشمسية هبة من اليابان.. الابيض: إصرار على إعادة بناء الدولة عبر إعادة بناء مؤسساتها

Lebanon 24
19-04-2022 | 09:18
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 تسلم وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، في مستشفى بعبدا الجامعي الحكومي، وفي حضور سفير اليابان في لبنان أوكوبو تاكيشي، ومدير مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع في المركز الاقليمي في الاردن محمد عثمان أكرم، أنظمة للطاقة الشمسية، ومستلزمات طبية خاصة بالعناية الفائقة، ونظاما لتعقيم المستشفيات الحكومية هبة ضمن مشروع "الدعم العاجل للمرافق الصحية الحرجة في لبنان" الممول من الحكومة اليابانية، والذي أنجز بنجاح عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع UNOPS.
 
كما سيتم إطلاق مشروع جديد تحت عنوان "الدعم العاجل للقطاع الصحي في لبنان"، الهادف الى تزويد عدد من المستشفيات الحكومية بمعدات طبية وأنظمة طاقة شمسية.
 
وافتتح الأبيض قسم الجراحة التجميلية في مستشفى بعبدا الجامعي الحكومي بإدارة الدكتور طوني نصار، والمجهز بأحدث المعدات الطبية والتقنيات الجراحية.
 
وقال وزير الصحة: "نحتفل سويا في هذا الحفل بإطلاق مشروع أنظمة الطاقة المستجدة في عدد كبير من المستشفيات الحكومية، وهذا المشروع المهم بما يجمعه من شق تنموي يساعد في استمرارية المؤسسات وشق آخر إنساني يساعد المؤسسة القيام بواجباتها بما يوفر على المستشفى من الأموال والمصاريف سوف توجه الان الى دعم العاملين وشراء الأدوية والمستلزمات، مما يساهم في التخفيف عن كاهل المرضى، فالقطاع الصحي لا يزال الملاذ الأول للفئة الأكثر حاجة من المجتمع وهو يستحق منا كل دعم وتقدير على كافة الجهود التي يبذلها".
 
أضاف: "هذا المشروع بما يحمله من دعم للبنان من المجتمع الدولي ومن أصدقائه تقديرا لما يقوم به من جهود في خدمة النازحين على أرضه، وهذه مسؤولية تقع على المجتمع الدولي كله وليس على عاتق لبنان وحده الذي يستحق من العالم اجمع كل المساعدة لما قام به خلال السنوات الماضية وما يستمر القيام به رغم الصعاب المالية التي يمر بها. والسؤال المطروح أمامنا هو كيفية المحافظة على هذه المشاريع وما تحتاجه من صيانة وعناية لتكون مستدامة، وهذه مسؤولية تقع على عاتق المؤسسة وادارتها حتى لا يصيبها الإهمال والتلف المبكر".
 
وختم: "هذا المشروع عنوان للاصرار على إعادة بناء الدولة عبر إعادة بناء مؤسساتها، إذ لا وطن من غير دولة ومؤسسات تقوم بواجباتها تجاه المواطنين والمقيمين وخاصة للفئات الأكثر حاجة، تقوم بأداء حقوقهم وأولى هذه الحقوق الصحة".
 
تاكيشي 
من جهته، قال السفير الياباني: "يسعدني جدا أن أكون هنا للاحتفال معكم بخطوة مهمة للغاية في مسار استدامة الرعاية الصحية في لبنان. احتفلنا منذ وقت ليس ببعيد بتوفير معدات طبية لـ16 مستشفى حكوميا بهبة من اليابان عبر ال UNOPS، واليوم ها نحن نحتفل بإنجاز آخر في إطار المبادرة نفسها الممولة من اليابان وهو تجهيز مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي ومستشفى رفيق الحريري الجامعي بأنظمة الألواح الشمسية".
 
وأكد أن "قطاع الصحة سيبقى يحتل صدارة أولويات اليابان التي ستواصل الوقوف إلى جانب لبنان لمساعدة البلاد على التقدم بثبات في رحلة التعافي"، مشددا على أن اليابان "من خلال مبادراتها وبرامجها المتعددة، ستتعاون مع الشركاء الدوليين والسلطات المحلية للاستجابة للاحتياجات الفورية للمجتمعات الأكثر حرمانا في لبنان ومساعدتها على تجاوز هذه المرحلة الصعبة".
 
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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