لبنان

متى ستظهر الحقيقة في جريمة المروج؟.. هذا ما قاله وزير الداخليّة

Lebanon 24
19-04-2022 | 10:06
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في الصرح البطريركي في بكركي.
 
 
وبعد اللقاء، أعلن مولوي أنّ "الحقيقة ستظهر قريباً في جريمة المروج".
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