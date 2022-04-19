متى ستظهر الحقيقة في جريمة المروج؟.. هذا ما قاله وزير الداخليّة

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في الصرح البطريركي في بكركي.

وبعد اللقاء، أعلن مولوي أنّ "الحقيقة ستظهر قريباً في جريمة المروج".