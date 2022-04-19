لبنان

شيخ العقل دان الهجمة الاسرائيلية على الاقصى والتقى حاصباني

Lebanon 24
19-04-2022 | 11:05
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 دان شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى "الهجمة الاسرائيلية على المسجد الاقصى، متجاهلة حق المسلمين بممارسة شعائرهم الدينية في شهر رمضان المبارك، وحق الفلسطينيين بأرضهم ومقدساتهم"، معبرا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في "التمسك بقضيته وتراثه الديني الوطني"، داعيا "المجتمع الدولي الى الوقوف الى جانب هذا الحق بقوة وحزم".
 
كما استنكر "حادثة إحراق نسخ من القرآن الكريم في السويد من قبل احد المتطرفين، والتي تعبر عن حقد طائفي ديني بغيض ما زلنا نقاومه ونواجهه بالدعوة الدائمة الى الحوار والاحترام المتبادل، فيما بعضهم في الغرب يتمسك بحبال التعصب والحقد والكراهية المرفوضة من قبلنا".
 
لقاءات 
واستقبل ابي المنى في دار الطائفة - بيروت، النائب السابق لرئيس الحكومة المرشح للانتخابات النيابية غسان حاصباني، وكان عرض لمواضيع عامه لا سيما الانتخابات المقبلة والحفاظ على الخط السيادي للوطن". ووجه حاصباني دعوة لشيخ العقل الى إفطار.
 
كما استقبل عضو مجلس القضاء الاعلى القاضي عفيف الحكيم، بحضور قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم وعضو المجلس المذهبي الشيخ سامي عبد الخالق.
 
كذلك استقبل رئيس تحرير جريدة "اللواء" الأستاذ صلاح سلام على رأس وفد من أسرة التحرير، ضم: الدكتور حسين سعد، الدكتور أحمد الزعبي وهيثم زعيتر، الذين قدموا التهاني له بشهر رمضان المبارك.
 
واستقبل ايضا، رجل الاعمال الاستاذ فؤاد الغريب.
 
تعاز 
وكان ابي المنى قصد بلدة البنيه مقدما التعازي بالمرحوم الشيخ ابو ايمن شكيب نمر جابر الى الشيخ نعيم حسن وعائلة الراحل ومشايخ وفاعليات روحية واجتماعية واهلية من البلدة والمنطقة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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