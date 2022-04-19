حالتا وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 126 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1095811.

كما وسجل لبنان حالتي وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10366.