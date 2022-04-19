نقابة موظفي الخليوي: مستمرون لتحصيل حقوقنا

وجه مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان رسالة الى الموظفين، أكد فيها "التمسك باللجوء الى كل الوسائل القانونية المتاحة للحصول على حقوقنا المستحقة منذ أكثر من عامين".



وتضمنت الرسالة "المستجدات إثر الانذارات لإدارتي كل من شركتي تاتش وألفا، وموضوعها المطالبة بالحصول على المستحقات التي ينص عليها عقد العمل من زيادات سنوية ومستحقات لمتممات الراتب، يضاف اليها انصاف الموظفين بالترقيات المستحقة. وكنا دائما نمد اليد للتفاوض بما فيه مصلحة القطاع التي هي من مصلحة الموظف".





وختم المجلس رسالته: "إننا إذ نؤكد أننا مع اعطاء الفرصة للمساعي التي يجري العمل على انضاجها، نشدد في الوقت عينه على تمسكنا في اللجوء الى كل الوسائل القانونية المتاحة للحصول على حقوقنا المستحقة منذ أكثر من عامين".

وأضافت الرسالة: "في هذا الإطار، تلقت النقابة اتصالا من إدارة تاش التي أكدت أن هناك مساعيا تبذل بجدية مع وزارة الاتصالات للوصول الى ما هو حق للموظفين. وما زلنا بإنتظار اتصال من إدارة شركة الفا لتكون المساعي متصلة ومتواصلة مع إدارة ألفا بما يخدم مصلحة الموظفين والقطاع".وختم المجلس رسالته: "إننا إذ نؤكد أننا مع اعطاء الفرصة للمساعي التي يجري العمل على انضاجها، نشدد في الوقت عينه على تمسكنا في اللجوء الى كل الوسائل القانونية المتاحة للحصول على حقوقنا المستحقة منذ أكثر من عامين".