لبنان

جنبلاط: نواب "اللقاء الديمقراطي" سيتابعون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان

Lebanon 24
19-04-2022 | 12:04
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التقى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط في مكتبه في كليمنصو وفداً ضمّ رئيس الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية، رئيسة مؤسسة جامعة اللاعنف وحقوق الإنسان الدكتورة أوغاريت يونان، منسقة منظمة "معاً ضد عقوبة الإعدام" جوليا بوربون فرنانديز، المستشار القانوني في الجمعية اللبنانية للحقوق المدنية وممثل الهيئة في الحملة الوطنية لإلغاء عقوبة الإعدام المحامي رفيق زخريا. 

وحضر اللقاء أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر، وعضو مجلس القيادة المحامي نشأت الحسنية، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب وجرى البحث في موضوع إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان.

وقد أبدى النائب جنبلاط تأييده للموضوع ووعد بمتابعته في المجلس النيابي من قبل نواب "اللقاء الديمقراطي".

بدورها، نوهت يونان بالتعاون المستمر منذ سنوات بين الحزب والمؤسسة، كما ووضعت جنبلاط بصورة النشاطات التي تقوم بها المؤسسة على مستوى لبنان والدول العربية والعالمية.

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