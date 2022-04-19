لبنان

بشأن الخبز والطحين.. هذا ما أعلنه وزير الاقتصاد

Lebanon 24
19-04-2022 | 12:33
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عقد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام سلسلة اجتماعات خاصة بموضوع القمح والطحين، حيث استقبل تجمع المطاحن ممثلا كل المناطق، وتم البحث في كميات القمح المتوافرة وموضوع الدعم والاتفاق المتوقع مع البنك الدولي.
 
وأكد سلام، أمام التجمع، "حرصه على استمرار تأمين المواد الأساسية لصنع الخبز واستمرارية القطاع في العمل ضمن رقابة مشددة لناحية الكميات والتوزيع العادل للطحين، تلافيا لتكرار أزمة الشح".

لبنان

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