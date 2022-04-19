لبنان

جنبلاط عرض وسفير المجر الأوضاع والتطوّرات

Lebanon 24
19-04-2022 | 12:58
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو سفير المجر في لبنان فيرينز تشيلاغ، حيث جرى عرض مجمل الأوضاع والتطورات العامة. 
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