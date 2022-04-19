مواطنون في لبنان مهدّدون بالخطر بسبب الكهرباء.. حقائقٌ تكشف الأمر

وسط ارتفاع سعري المازوت والدولار، باتت عائلات عديدة من ذوي الدخل المحدود غير قادرة على دفع فواتير إشتراك المولد. وبسبب ذلك، بادر الكثير من تلك العائلات إلى إلغاء الإشتراك لتوفير أموال الفواتير والاستفادة منها في أمورٍ أخرى معيشية.

فعلياً، فإن الكثير من أفراد تلك العائلات التي يعيشون في وضع اقتصادي صعب، يعانون من أمراضٍ تنفسيّة تحتاجُ باستمرارٍ إلى أجهزة مخصصة في علاجاتهم، وبالتالي فإن هناك ضرورة قصوى للكهرباء من المولدات في ظل شبه انعدام التغذية التي تقدمها مؤسسة "كهرباء لبنان".

وفي ظلّ انقطاع "كهرباء المولد" عن منازل هؤلاء المرضى بسبب استغنائهم عن "الإشتراك" وسط ارتفاع التكلفة، فإنّ حياة المواطنين هؤلاء ستكون في خطر داهم لاسيما خلال فصل الصيف المقبل.