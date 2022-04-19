لبنان

في حاصبيا.. مروّج مخدرات بقبضة "الأمن"

Lebanon 24
19-04-2022 | 14:26
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أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب المدعو "ي .ع." بجرم ترويج المخدرات، إذ ضبطت معه 5 غرامات من مادة الكوكايين مقسمة داخل ظرف واحد، مع سيارة نوع "هوندا اكورد".
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد جرى توقيف "ي.ع." على طريق عام حاصبيا - مرج الزهور وسلم الى مخفر حاصبيا لاجراء المقتضى القانوني.
 
 
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