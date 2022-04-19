وزير الاعلام استقبل وفدا من أهالي شهداء المرفأ

استقبل وزير الاعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة وفداً من اهالي شهداء المرفأ.



وتم خلال الاجتماع الاستماع الى هواجس الاهالي ومطالبهم وعرض آخر التطورات المتعلقة بالملف.