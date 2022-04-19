لبنان

وزير الاعلام استقبل وفدا من أهالي شهداء المرفأ

Lebanon 24
19-04-2022 | 14:34
A-
A+
Doc-P-943928-637860010435834790.png
Doc-P-943928-637860010435834790.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الاعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة وفداً من اهالي شهداء المرفأ. 

وتم خلال الاجتماع الاستماع الى هواجس الاهالي ومطالبهم وعرض آخر التطورات المتعلقة بالملف.
مواضيع ذات صلة
وزير الاعلام زياد مكاري: تحدثنا خلال اللقاء مع هيئة الاشراف على الانتخابات عن مشاكل تلفزيون لبنان وسنحاول حل ما نستطيع من هذه المشاكل ومنها تعيين ادارة للتلفزيون
lebanon 24
20/04/2022 01:03:27 Lebanon 24 Lebanon 24
المكاري وقع اتفاقية لحفظ أرشيف الإعلام الرسمي: فرنسا تساهم في ترميم الذاكرة الجماعية اللبنانية
lebanon 24
20/04/2022 01:03:27 Lebanon 24 Lebanon 24
المكاري عرض الاوضاع مع سفيري اميركا والصين واستقبل وفدي نقابتي الصحافة وتلفزيون لبنان
lebanon 24
20/04/2022 01:03:27 Lebanon 24 Lebanon 24
المكاري استقبل وفد "رابطة خريجي كلية الاعلام... ماجد: الوزير يسعى لتعيين مجلس ادارة جديد لتلفزيون لبنان
lebanon 24
20/04/2022 01:03:27 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

مكاري

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:56 | 2022-04-19
17:45 | 2022-04-19
17:31 | 2022-04-19
17:22 | 2022-04-19
17:15 | 2022-04-19
17:10 | 2022-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website