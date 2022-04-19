لبنان

اشكالٌ يوتر ليل القّبة - طرابلس.. ماذا حصل؟

Lebanon 24
19-04-2022 | 15:37
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وقع إشكال في منطقة القبة بجانب تعاونية قاديشا، حيث أقدم شاب على ضرب شخص آخر بآلة حادة.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّ الشاب الأخير أقدم مع عائلته على تحطيم وتهشيم واجهة منزل المعتدي.
 
وإثر ذلك، عمل أهالي المنطقة على تهدئة الأمور وإعادتها إلى طبيعتها. 
 
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