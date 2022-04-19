بالصورة.. إفطار أمني - قضائي في دارة السفير السعودي

أقام سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، مأدبة إفطار رمضانية، حضرها قائد الجيش جوزيف عون، المدير العام لأمن الدّولة اللّواء طوني صليبا، إلى جانب وزيرة الدفاع السابقة زينة عكر، وقائد الجيش السابق جان قهوجي، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.